Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto des écoles Allan

Loto des écoles Allan dimanche 30 novembre 2025.

Loto des écoles

Espace d’animation Allan Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Organisé au profit des enfants de l’école publique
De nombreux lots à gagner
4€ le carton 10€ les trois
  .

Espace d’animation Allan Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   amicalelaique.allan26@gmail.com

English :

Organized in aid of public school children
Many prizes to be won
4? a box 10? three

German :

Organisiert zugunsten der Kinder der öffentlichen Schule
Zahlreiche Preise zu gewinnen
4? pro Karton 10? für drei

Italiano :

Organizzato a favore dei bambini delle scuole pubbliche
Tanti premi in palio
4? una scatola 10? tre

Espanol :

Organizado en beneficio de los niños de las escuelas públicas
Muchos premios
4? una caja 10? tres

L’événement Loto des écoles Allan a été mis à jour le 2025-11-18 par Montélimar Tourisme Agglomération