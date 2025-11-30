Loto des écoles Allan
Loto des écoles Allan dimanche 30 novembre 2025.
Loto des écoles
Espace d’animation Allan Allan Drôme
Organisé au profit des enfants de l’école publique
De nombreux lots à gagner
4€ le carton 10€ les trois
Espace d’animation Allan Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicalelaique.allan26@gmail.com
English :
Organized in aid of public school children
Many prizes to be won
4? a box 10? three
German :
Organisiert zugunsten der Kinder der öffentlichen Schule
Zahlreiche Preise zu gewinnen
4? pro Karton 10? für drei
Italiano :
Organizzato a favore dei bambini delle scuole pubbliche
Tanti premi in palio
4? una scatola 10? tre
Espanol :
Organizado en beneficio de los niños de las escuelas públicas
Muchos premios
4? una caja 10? tres
