Loto des écoles Allan

Loto des écoles

Espace d’animation Allan Allan Drôme

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Organisé au profit des enfants de l’école publique

De nombreux lots à gagner

4€ le carton 10€ les trois

Espace d’animation Allan Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicalelaique.allan26@gmail.com

English :

Organized in aid of public school children

Many prizes to be won

4? a box 10? three

German :

Organisiert zugunsten der Kinder der öffentlichen Schule

Zahlreiche Preise zu gewinnen

4? pro Karton 10? für drei

Italiano :

Organizzato a favore dei bambini delle scuole pubbliche

Tanti premi in palio

4? una scatola 10? tre

Espanol :

Organizado en beneficio de los niños de las escuelas públicas

Muchos premios

4? una caja 10? tres

