Loto des écoles Argagnon
Loto des écoles Argagnon dimanche 8 mars 2026.
Loto des écoles
Salle polyvalente Argagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Ouverture des portes.
15h Loto .
Salle polyvalente Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine stephpequeno@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des écoles
L’événement Loto des écoles Argagnon a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Coeur de Béarn