Loto des écoles

Salle polyvalente Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Ouverture des portes.

15h Loto .

Salle polyvalente Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine stephpequeno@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto des écoles

L’événement Loto des écoles Argagnon a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Coeur de Béarn