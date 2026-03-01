LOTO DES ECOLES SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères

LOTO DES ECOLES

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’intégralité des bénéfices de cet événement sera reversé à l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles des Capucins, merci pour eux ♥️

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 20 .

SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 05 42

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English :

All profits from this event will be donated to the Association des Parents d’Elèves des Ecoles des Capucins, thank you for them?

L’événement LOTO DES ECOLES Cazères a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE