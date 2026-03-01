LOTO DES ECOLES SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères
LOTO DES ECOLES SALLE DES FETES MICHEL BON Cazères samedi 28 mars 2026.
LOTO DES ECOLES
SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’intégralité des bénéfices de cet événement sera reversé à l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles des Capucins, merci pour eux ♥️
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 20 .
SALLE DES FETES MICHEL BON Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 05 42
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English :
All profits from this event will be donated to the Association des Parents d’Elèves des Ecoles des Capucins, thank you for them?
L’événement LOTO DES ECOLES Cazères a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE