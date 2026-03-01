Loto des écoles Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Loto des écoles

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Venez nombreux pour le loto des écoles du Châtelard ! De jolis lots à gagner, des surprises pour la journée de la femme et un bon moment garanti sous le signe de la bonne humeur.

Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 19 69 27

English :

Come one, come all for the Châtelard school bingo! There’ll be great prizes to be won, surprises for Women’s Day, and a great time guaranteed to make you feel good.

