Loto des écoles Salle des Fêtes Châteauneuf-sur-Isère
dimanche 8 mars 2026.
Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-03-08 14:00:00
Venez nombreux pour le loto des écoles du Châtelard ! De jolis lots à gagner, des surprises pour la journée de la femme et un bon moment garanti sous le signe de la bonne humeur.
Salle des Fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 19 69 27
English :
Come one, come all for the Châtelard school bingo! There’ll be great prizes to be won, surprises for Women’s Day, and a great time guaranteed to make you feel good.
