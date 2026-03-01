Loto des écoles

10 Rue des Écoles Chuelles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’association de regroupement scolaire Une pour 4 organise un loto à la salle des fêtes de Chuelles. Buvette et restauration sucrée sur place.

L’association de regroupement scolaire Une pour 4 organise un loto à la salle des fêtes de Chuelles. Buvette et restauration sucrée sur place. .

10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 00 31 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Une pour 4 school group association is organizing a bingo at the Chuelles village hall. Refreshments and snacks available.

L’événement Loto des écoles Chuelles a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO