Loto des écoles Chuelles
Loto des écoles Chuelles samedi 7 mars 2026.
Loto des écoles
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’association de regroupement scolaire Une pour 4 organise un loto à la salle des fêtes de Chuelles. Buvette et restauration sucrée sur place.
10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 00 31 55
English :
The Une pour 4 school group association is organizing a bingo at the Chuelles village hall. Refreshments and snacks available.
L’événement Loto des écoles Chuelles a été mis à jour le 2026-02-28 par OT 3CBO