Loto des écoles

11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez participer à la grande soirée du loto des écoles sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la solidarité. Cet évènement convivial et familial a pour objectif de soutenir les actions pédagogiques et éducatives menées au sein des écoles.

De très beaux lots sont à remporter. Une tombola 100% gagnante vient également rythmer l’évènement, permettant à chacun de repartir avec un lot. Des parties adultes et enfants sont proposées afin que petits et grands puissent profiter pleinement de la soirée.

Une buvette et une restauration su place sont disponibles pendant la soirée. N’hésitez pas à réserver votre table.Tout public

11 rue des Déportés Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est +33 6 83 31 01 80 lescopainsargonnais55@gmail.com

Come and take part in the great evening of the school lottery, a time for sharing, good humor and solidarity. The aim of this family-friendly event is to support the pedagogical and educational activities of our schools.

There are some great prizes to be won. The event also features a 100% winning tombola, with prizes for everyone. Adult and children’s games are on offer, so that young and old alike can enjoy the evening to the full.

A refreshment bar and on-site catering are available throughout the evening. Don’t hesitate to reserve your table.

L’événement Loto des écoles Clermont-en-Argonne a été mis à jour le 2026-01-21 par OT DU PAYS D’ARGONNE