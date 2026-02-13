Loto des écoles de Chatu La Souris Verte rue des Sports Chatuzange-le-Goubet

Loto des écoles de Chatu La Souris Verte

LOTO DES ÉCOLES DE CHATU le Samedi 14 Mars à partir de 18h !



Buvette et restauration sur place de nombreux lots a gagner TV, AirFryer, Vélo, Tapis de course, Tireuse a bière, Aspirateur…. Tous les enfants repartiront avec un jouet.

rue des Sports Halle des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lasourisverte.chatu@gmail.com

English : Loto des écoles de Chatu La Souris Verte

CHATU SCHOOLS LOTO on Saturday March 14th from 6pm!



Refreshments and snacks on site, and lots of prizes to be won: TV, AirFryer, Bike, Treadmill, Beer taps, Vacuum cleaner…. All children will go home with a toy.

