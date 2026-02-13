Loto des écoles de Chatu La Souris Verte rue des Sports Chatuzange-le-Goubet
2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
LOTO DES ÉCOLES DE CHATU le Samedi 14 Mars à partir de 18h !
Buvette et restauration sur place de nombreux lots a gagner TV, AirFryer, Vélo, Tapis de course, Tireuse a bière, Aspirateur…. Tous les enfants repartiront avec un jouet.
Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English : Loto des écoles de Chatu La Souris Verte
CHATU SCHOOLS LOTO on Saturday March 14th from 6pm!
Refreshments and snacks on site, and lots of prizes to be won: TV, AirFryer, Bike, Treadmill, Beer taps, Vacuum cleaner…. All children will go home with a toy.
