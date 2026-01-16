Loto des écoles de Génos et Loudenvielle

GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Loto des écoles de Génos et Loudenvielle dans la salle Valgora en face Balnéa à Génos-Loudenvielle.

Des centaines de lots à gagner (week-end à Loudenvielle, entrées Balnéa, forfaits de ski, vols en parapente, produits du terroir, entrées pic du midi, …)

Buvette, crêpes et boissons sur place.

Ouverture des portes à 19h, début du loto à 20h. 1 carton 3€ 4 cartons 10€ 8 cartons 15€

.

GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto for Génos and Loudenvielle schools in the Salle Valgora opposite Balnéa in Génos-Loudenvielle.

Hundreds of prizes to be won (weekends at Loudenvielle, Balnéa passes, ski passes, paragliding flights, local produce, Pic du Midi passes, etc.)

Refreshment bar, crêpes and drinks on site.

Doors open at 7pm, bingo starts at 8pm. 1 card 3? 4 cards 10? 8 cards 15?

L’événement Loto des écoles de Génos et Loudenvielle Génos a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de la Vallée du Louron|CDT65