LOTO DES ÉCOLES DE PRÉMIAN ET SAINT‑ÉTIENNE‑D’ALBAGNAN Prémian

LOTO DES ÉCOLES DE PRÉMIAN ET SAINT‑ÉTIENNE‑D’ALBAGNAN

Salle des fêtes Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le loto des écoles réunit familles, habitants et amis autour d’un moment chaleureux organisé par l’Association des Parents d’Élèves. De nombreux lots sont mis en jeu dans une ambiance joyeuse et accessible à tous. Une belle occasion de soutenir les projets scolaires tout en partageant un temps ludique et intergénérationnel.

Le loto des écoles de Prémian et Saint‑Étienne‑d’Albagnan est un rendez‑vous attendu par les familles et les habitants du territoire. Organisé par l’Association des Parents d’Élèves, cet événement a pour objectif de soutenir les actions pédagogiques, les sorties scolaires et les projets menés tout au long de l’année.

L’après‑midi se déroule dans une atmosphère conviviale où chacun, enfants comme adultes, peut participer et tenter sa chance. Les parties s’enchaînent dans la bonne humeur, rythmées par l’annonce des numéros et l’excitation des grilles qui se remplissent. De nombreux lots variés sont proposés, permettant à chacun d’espérer repartir avec un cadeau utile, gourmand ou ludique.

Au‑delà du jeu, ce loto est un moment de rencontre et de partage, favorisant les échanges entre familles, enseignants, bénévoles et habitants. Il contribue à renforcer les liens au sein des villages et à soutenir activement la vie scolaire locale. Une belle occasion de passer un moment agréable tout en participant à une action solidaire.

Trois bonnes raisons

– Un événement familial et chaleureux, accessible à tous.

– De nombreux lots à gagner dans une ambiance joyeuse.

– Une action solidaire qui soutient directement les écoles du territoire. .

Salle des fêtes Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 40

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English :

The school bingo brings together families, local residents and friends for a warm and friendly event organized by the Parents’ Association. Numerous prizes are up for grabs in a cheerful atmosphere accessible to all. A great opportunity to support school projects while sharing a fun, intergenerational moment.

L’événement LOTO DES ÉCOLES DE PRÉMIAN ET SAINT‑ÉTIENNE‑D’ALBAGNAN Prémian a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC