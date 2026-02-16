Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux Estivaux

Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux

Salle polyvalente Estivaux Corrèze

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Loto des écoles. Nombreux lots à gagner.

4€ le carton

15€ les 5 cartons

20€ les 7 cartons

20h à la salle polyvalente. .

Salle polyvalente Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 05 72 83

