Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux Estivaux samedi 28 mars 2026.

Salle polyvalente Estivaux Corrèze

Début : 2026-03-28
2026-03-28

Loto des écoles. Nombreux lots à gagner.
4€ le carton
15€ les 5 cartons
20€ les 7 cartons

20h à la salle polyvalente.   .

Salle polyvalente Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 

