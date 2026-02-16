Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux Estivaux
Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux Estivaux samedi 28 mars 2026.
Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux
Salle polyvalente Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Loto des écoles. Nombreux lots à gagner.
4€ le carton
15€ les 5 cartons
20€ les 7 cartons
20h à la salle polyvalente. .
Salle polyvalente Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 05 72 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux
L’événement Loto des écoles de St Bonnet, Sadroc et St Pardoux Estivaux a été mis à jour le 2026-02-13 par Corrèze Tourisme