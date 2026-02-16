Loto des écoles d’Estivaux, Perpezac le Noir Estivaux

Loto des écoles d’Estivaux, Perpezac le Noir

Salle polyvalente Estivaux Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Loto des écoles. Nombreux lots à gagner.

20h à la salle polyvalente. .

Salle polyvalente Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine amicale.perpezac@gmail.com

