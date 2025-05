Loto des écoles – Salle de spectacle Diou, 29 mai 2025 07:00, Diou.

Allier

Loto des écoles Salle de spectacle 3, Place du Marché Diou Allier

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Loto des écoles organisé par l’association des parents d’élèves.

Buvette et petite restauration sur place.

Nombreux lots d’une valeur totale de 2000€.

Salle de spectacle 3, Place du Marché

Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 31 55

English :

School bingo organized by the parents’ association.

Refreshments and snacks on site.

Numerous prizes with a total value of 2000?

German :

Lotto der Schulen, organisiert von der Elternvereinigung.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Zahlreiche Preise im Gesamtwert von 2000?

Italiano :

Tombola scolastica organizzata dall’associazione dei genitori.

Rinfreschi e spuntini in loco.

Numerosi premi per un valore totale di 2000?

Espanol :

Bingo escolar organizado por la asociación de padres.

Refrescos y tentempiés in situ.

Numerosos premios por un valor total de 2000?

