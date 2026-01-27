Loto des écoles

Salle des fêtes La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’association des Parents et Amis des écoles de La Chaise-Dieu organise un loto au profit des école et collège à 14h à la salle des fêtes le dimanche 8 mars. Nombreux lots à gagner, partie enfant offerte, buvette et gourmandises…

.

Salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 39 23 61 laparmi43160@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Parents et Amis des écoles de La Chaise-Dieu (Parents and Friends of La Chaise-Dieu Schools Association) is organizing a bingo to benefit the school and college at 2pm in the Salle des Fêtes on Sunday March 8. Numerous prizes to be won, children’s section offered, refreshments and delicacies…

L’événement Loto des écoles La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay