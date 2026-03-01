Loto des écoles LACASSAGNE Lacassagne

Loto des écoles

LACASSAGNE Foyer Lacassagne Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

LOTO DE L’APELLES

Gros lot à gagner !

Vol en avion

– bons cadeaux (de 10€ à plus de 100€)

– soins esthétiques & entrées espace thermoludique

– des lots enfants

– et de nombreux autres lots !

Gros lot enfant Trottinette électrique

Tarifs

-1 carton 3 €

· 4 cartons: 10€

· 10 cartons: 20€

Vente de gâteaux, crêpes et autres gourmandises

Les bénéfices serviront à financer les projets scolaires des élèves.

LACASSAGNE Foyer Lacassagne 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 27 88 79 apelles65140@gmail.com

English :

APELLES BINGO

Big prizes to be won!

Plane flight

– gift vouchers (from 10? to over 100?)

– beauty treatments & spa tickets

– children’s prizes

– and many other prizes!

Children’s grand prize Electric scooter

Prices

-1 box: 3 ?

– 4 boxes: 10?

– 10 boxes: 20?

Sale of cakes, crêpes and other delicacies

Profits will be used to finance the students’ school projects.

