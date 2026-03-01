Loto des écoles LACASSAGNE Lacassagne
Loto des écoles LACASSAGNE Lacassagne vendredi 13 mars 2026.
Loto des écoles
LACASSAGNE Foyer Lacassagne Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
LOTO DE L’APELLES
Gros lot à gagner !
Vol en avion
– bons cadeaux (de 10€ à plus de 100€)
– soins esthétiques & entrées espace thermoludique
– des lots enfants
– et de nombreux autres lots !
Gros lot enfant Trottinette électrique
Tarifs
-1 carton 3 €
· 4 cartons: 10€
· 10 cartons: 20€
Vente de gâteaux, crêpes et autres gourmandises
Les bénéfices serviront à financer les projets scolaires des élèves.
LACASSAGNE Foyer Lacassagne 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 27 88 79 apelles65140@gmail.com
English :
APELLES BINGO
Big prizes to be won!
Plane flight
– gift vouchers (from 10? to over 100?)
– beauty treatments & spa tickets
– children’s prizes
– and many other prizes!
Children’s grand prize Electric scooter
Prices
-1 box: 3 ?
– 4 boxes: 10?
– 10 boxes: 20?
Sale of cakes, crêpes and other delicacies
Profits will be used to finance the students’ school projects.
L’événement Loto des écoles Lacassagne a été mis à jour le 2026-03-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65