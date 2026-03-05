Loto des écoles Margaux-Cantenac
Loto des écoles Margaux-Cantenac vendredi 13 mars 2026.
Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac Gironde
L’association APE organise son loto annuel le vendredi 13 Mars 2026 à partir de 20h00 à la salle des fêtes. .
Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 32 44 20
