Loto des écoles

Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

L’association APE organise son loto annuel le vendredi 13 Mars 2026 à partir de 20h00 à la salle des fêtes. .

Cours Pey-Berland Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 32 44 20

L’événement Loto des écoles Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-03-03 par Margaux Médoc Tourisme