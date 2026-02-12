Loto des écoles Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
Loto des écoles Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne dimanche 8 mars 2026.
Loto des écoles
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Venez nombreux participer au loto des écoles organisé par l’association des parents d’Élèves de Miramont. De nombreux lots à gagner !
Venez nombreux participer au loto des écoles organisé par l’association des parents d’Élèves de Miramont. De nombreux lots à gagner ! .
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine apemiramont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des écoles
Come and take part in the school bingo organized by the Miramont parents’ association. Lots of prizes to be won!
L’événement Loto des écoles Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-12 par OT du Pays de Lauzun