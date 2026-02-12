Loto des écoles Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Loto des écoles

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Venez nombreux participer au loto des écoles organisé par l’association des parents d’Élèves de Miramont. De nombreux lots à gagner !

Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine apemiramont@gmail.com

English : Loto des écoles

Come and take part in the school bingo organized by the Miramont parents’ association. Lots of prizes to be won!

