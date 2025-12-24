Loto des écoles publiques à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Vendredi 06 février: LOTO de Amicale Laïque à la salle de spectacle de La Roche-Chalais à 20h.

Infos et renseignements : amicale.laique.lrc@gmail.com

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.lrc@gmail.com

English : Loto des écoles publiques à La Roche-Chalais

Friday April 04: Amicale Laïque’s LOTO at La Roche-Chalais auditorium, 8pm.

Information: amicale.laique.lrc@gmail.com

