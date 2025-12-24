Loto des écoles publiques à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais
Loto des écoles publiques à La Roche-Chalais, La Roche-Chalais vendredi 6 février 2026.
Loto des écoles publiques à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Vendredi 06 février: LOTO de Amicale Laïque à la salle de spectacle de La Roche-Chalais à 20h.
Vendredi 06 février : LOTO de Amicale Laïque à la salle de spectacle de La Roche-Chalais, à 20h00.
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicale.laique.lrc@gmail.com
English : Loto des écoles publiques à La Roche-Chalais
Friday April 04: Amicale Laïque’s LOTO at La Roche-Chalais auditorium, 8pm.
Information: amicale.laique.lrc@gmail.com
