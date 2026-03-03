Loto des Écoles Salle des Fêtes Razac-d’Eymet
Loto des Écoles Salle des Fêtes Razac-d’Eymet dimanche 8 mars 2026.
Loto des Écoles
Salle des Fêtes Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Venez participer au loto des écoles !
De nombreux lots à gagner 4 places pour une journée au Futuroscope, un air-fryer, des bons cadeaux, paniers garnis, entrées parcs, et des surprises !
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes 13h.
Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis et soutenir les projets des élèves !
Les bénéfices serviront à financer les sorties et activités scolaires. .
Salle des Fêtes Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 50 17 marie.razac-eymet@wanadoo.fr
