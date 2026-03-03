Loto des Écoles Salle des Fêtes Razac-d’Eymet

Loto des Écoles

Salle des Fêtes Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet Dordogne

Venez participer au loto des écoles !

De nombreux lots à gagner 4 places pour une journée au Futuroscope, un air-fryer, des bons cadeaux, paniers garnis, entrées parcs, et des surprises !

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes 13h.

Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis et soutenir les projets des élèves !

Les bénéfices serviront à financer les sorties et activités scolaires. .

Salle des Fêtes Espace Michel Jeury Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 50 17 marie.razac-eymet@wanadoo.fr

