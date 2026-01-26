Loto des écoles Saint-Cricq Salle Palas Oloron-Sainte-Marie

Loto des écoles Saint-Cricq

Salle Palas Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’association des parents d’élèves des écoles Saint-Cricq organise ce jour un loto. Plus de 6000 € de lots. 10 parties + une partie chinoise + une partie enfant. 500 € de bons d’achats, un air fryer Ninja, une nuitée en cabane, une tablette, divers soins (esthétique, massage, énergétique…), des entrées dans des parcs et associations sportives locales, des paniers garnis et pleins d’autres surprises.

Restauration (quiche, pizza, hot dog, crêpe, pâtisserie, pop corn) et buvette sur place. Ouverture des portes à partir de 19h, début du loto à 20h. Pas de réservation, places limitées. .

Salle Palas Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 85 13 50 ape-stcricq@hotmail.com

