Loto des écoles

Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Prix dégressif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Loto des écoles de l’APERPI St Pourçain Vaumas.

Deux quines enfant, une mini quine.

Une super quine avec bons d’achat à gagner 100€, 150€ et 250€.

Buvette sur place.

.

Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes associationaperpi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

School bingo organized by APERPI St Pourçain Vaumas.

Two children’s quines, one mini quine.

A super quine with 100?, 150? and 250? vouchers up for grabs.

Refreshment bar on site.

L’événement Loto des écoles Saint-Pourçain-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire