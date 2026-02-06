Loto des écoles Saint-Pourçain-sur-Besbre
Loto des écoles Saint-Pourçain-sur-Besbre samedi 7 mars 2026.
Loto des écoles
Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Prix dégressif
Loto des écoles de l’APERPI St Pourçain Vaumas.
Deux quines enfant, une mini quine.
Une super quine avec bons d’achat à gagner 100€, 150€ et 250€.
Buvette sur place.
Salle polyvalente Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes associationaperpi@gmail.com
English :
School bingo organized by APERPI St Pourçain Vaumas.
Two children’s quines, one mini quine.
A super quine with 100?, 150? and 250? vouchers up for grabs.
Refreshment bar on site.
L’événement Loto des écoles Saint-Pourçain-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire