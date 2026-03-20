Loto des écoles

Salle polyvalente Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Loto des écoles de Saint-Priest-Ligoure, Janailhac et Saint-Jean-Ligoure.

Ouverture des portes à 18h15, début du loto à 19h.

Nombreux lots, perceuse-visseuse professionnelle, bons d’achats variés, sorties, jeux, yaourtière, machine à soda, gigots de chevreuil, repas….

Sur place buvette, petite restauration, gâteaux, crêpes, bourriche…

Réservations fortement recommandées. .

Salle polyvalente Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 59 15 21 les3crayonsbleus@gmail.com

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English : Loto des écoles

L’événement Loto des écoles Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2026-03-16 par Terres de Limousin