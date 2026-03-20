Loto des écoles Saint-Priest-Ligoure
Loto des écoles Saint-Priest-Ligoure samedi 28 mars 2026.
Loto des écoles
Salle polyvalente Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Loto des écoles de Saint-Priest-Ligoure, Janailhac et Saint-Jean-Ligoure.
Ouverture des portes à 18h15, début du loto à 19h.
Nombreux lots, perceuse-visseuse professionnelle, bons d’achats variés, sorties, jeux, yaourtière, machine à soda, gigots de chevreuil, repas….
Sur place buvette, petite restauration, gâteaux, crêpes, bourriche…
Réservations fortement recommandées. .
Salle polyvalente Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 59 15 21 les3crayonsbleus@gmail.com
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English : Loto des écoles
L’événement Loto des écoles Saint-Priest-Ligoure a été mis à jour le 2026-03-16 par Terres de Limousin