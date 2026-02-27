Loto des écoles Salle des fêtes de Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard
Loto des écoles Salle des fêtes de Saint-Pardoux-Corbier Saint-Ybard samedi 7 mars 2026.
Salle des fêtes de Saint-Pardoux-Corbier Route de Vigeois Saint-Ybard Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
2026-03-07
Loto organisé par l’association des parents d’élèves SYMPA (regroupement St-Pardoux-Corbier, St-Martin-Sepert et St-Ybard).
Nombreux lots à gagner Barre de son, brasero, bon voyage de 500€, aspirateur robot…
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h .
Salle des fêtes de Saint-Pardoux-Corbier Route de Vigeois Saint-Ybard 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 92 82 19 ape.sympa@gmail.com
