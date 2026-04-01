Loto des écoles Salle des fêtes Sedze-Maubecq
Loto des écoles Salle des fêtes Sedze-Maubecq samedi 25 avril 2026.
Sedze-Maubecq
Loto des écoles
Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’Association des Parents d’Élèves de Bédeille organise un nouveau loto.
Ambiance conviviale garantie avec
✅ Salle chauffée pour un maximum de confort
✅ Buvette
De nombreux lots à gagner
1 week-end en cabane perchée
1 Smart TV
1 brasero
Bons d’achats
1 console Switch
Paniers garnis et autres surprises
Venez tenter votre chance, passer un bon moment et soutenir les écoles dans une ambiance chaleureuse et festive !
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Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 52 88 mairie-sedze-maubecq@wanadoo.fr
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English :
The Association des Parents d?Élèves de Bédeille is organizing another bingo.
Friendly atmosphere guaranteed with
? Heated hall for maximum comfort
? Refreshment bar
? Lots of prizes to be won:
1 weekend in a tree house
1 Smart TV
1 brazier
Shopping vouchers
1 Switch console
Gift baskets and other surprises
Come and try your luck, have a good time and support the schools in a warm and festive atmosphere!
L’événement Loto des écoles Sedze-Maubecq a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65