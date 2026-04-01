Sedze-Maubecq

Loto des écoles

Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’Association des Parents d’Élèves de Bédeille organise un nouveau loto.

Ambiance conviviale garantie avec

✅ Salle chauffée pour un maximum de confort

✅ Buvette

De nombreux lots à gagner

1 week-end en cabane perchée

1 Smart TV

1 brasero

Bons d’achats

1 console Switch

Paniers garnis et autres surprises

Venez tenter votre chance, passer un bon moment et soutenir les écoles dans une ambiance chaleureuse et festive !

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Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 52 88 mairie-sedze-maubecq@wanadoo.fr

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English :

The Association des Parents d?Élèves de Bédeille is organizing another bingo.

Friendly atmosphere guaranteed with

? Heated hall for maximum comfort

? Refreshment bar

? Lots of prizes to be won:

1 weekend in a tree house

1 Smart TV

1 brazier

Shopping vouchers

1 Switch console

Gift baskets and other surprises

Come and try your luck, have a good time and support the schools in a warm and festive atmosphere!

L’événement Loto des écoles Sedze-Maubecq a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65