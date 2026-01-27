Loto des écoles Salle des fêtes Sombrun
Loto des écoles Salle des fêtes Sombrun samedi 7 février 2026.
Loto des écoles
Salle des fêtes SOMBRUN Sombrun Hautes-Pyrénées
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07
Loto annuel de Ape Les Pitchouns, organisé pour financer les activités diverses Rpi Lahitte-Vidouze-Sombrun.
Partie enfants.
Nombreux lots, buvette et bonne ambiance !!!
Salle des fêtes SOMBRUN Sombrun 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 39 76 mairie-sombrun@orange.fr
English :
Ape Les Pitchouns’ annual Loto, organized to fund various Rpi Lahitte-Vidouze-Sombrun activities.
Children’s section.
Lots of prizes, refreshments and a great atmosphere!
L’événement Loto des écoles Sombrun a été mis à jour le 2026-01-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65