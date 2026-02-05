Loto des écoles MJC Souvigny

Loto des écoles

MJC 2route de Besson Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tentez votre chance !



Le destin va-t-il vous sourire ? Venez passer une après-midi inoubliable et repartez peut-être avec l’un de nos lots exceptionnels !

.

MJC 2route de Besson Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 69 99 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Try your luck!



Will fate smile on you? Come and spend an unforgettable afternoon, and maybe leave with one of our exceptional prizes!

L’événement Loto des écoles Souvigny a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région