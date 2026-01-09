LOTO DES ECOLES Thézan-lès-Béziers
LOTO DES ECOLES Thézan-lès-Béziers dimanche 25 janvier 2026.
LOTO DES ECOLES
2 rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
L’ APE vous donne rendez-vous pour un moment convivial, familial et plein de suspense à l’occasion du Loto des écoles.
Ouverture des portes à 14h, démarrage à 15h des parties pour petits et grands.
De nombreux lots à gagner. Une buvette pour les petites faims et les grandes soifs
Ce loto est organisé au profit des écoles de Thézan.
2 rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 35 49 91 75 apethezan@gmail.com
English :
L? APE invites you to join us for a friendly, suspenseful family event, the Loto des écoles.
Doors open at 2pm, with games for young and old starting at 3pm.
Lots of prizes to be won. A refreshment stall for the hungry and the thirsty
This bingo is organized in aid of Thézan schools.
L’événement LOTO DES ECOLES Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-01-07 par 34 OT AVANT-MONTS