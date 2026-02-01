Loto des écoles Salle des Fêtes Touvérac

Loto des écoles

Salle des Fêtes Chez Brilhouet Touvérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez nombreux au loto des écoles et du collège de Baignes Sainte Radegonde, de nombreux lots à gagner, restauration et buvette sur place.

Réservation conseillée par téléphone.

Salle des Fêtes Chez Brilhouet Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 28 05 56

English : Loto des écoles

Come many to the lotto of the schools and the college of Baignes Sainte Radegonde, many prizes to be won, catering and refreshments on site.

Reservation recommended by phone.

