Loto des écoles Route de Montbeugny Yzeure dimanche 7 décembre 2025.

Route de Montbeugny Au carré de la salle Salle d’Yzeurepace Yzeure Allier

Début : 2025-12-07 13:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Loto des écoles organisé par l’Amicale Laïque des Bataillots Cladets.

Route de Montbeugny Au carré de la salle Salle d’Yzeurepace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 58 00 21 amicale@bataillots.fr

English :

School bingo organized by Amicale Laïque des Bataillots Cladets.

German :

Lotto der Schulen, organisiert von der Amicale Laïque des Bataillots Cladets.

Italiano :

Tombola scolastica organizzata dall’Amicale Laïque des Bataillots Cladets.

Espanol :

Bingo escolar organizado por la Amicale Laïque des Bataillots Cladets.

