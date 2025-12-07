Loto des écoles Route de Montbeugny Yzeure
Loto des écoles Route de Montbeugny Yzeure dimanche 7 décembre 2025.
Loto des écoles
Route de Montbeugny Au carré de la salle Salle d’Yzeurepace Yzeure Allier
Début : 2025-12-07 13:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Loto des écoles organisé par l’Amicale Laïque des Bataillots Cladets.
+33 6 32 58 00 21 amicale@bataillots.fr
English :
School bingo organized by Amicale Laïque des Bataillots Cladets.
German :
Lotto der Schulen, organisiert von der Amicale Laïque des Bataillots Cladets.
Italiano :
Tombola scolastica organizzata dall’Amicale Laïque des Bataillots Cladets.
Espanol :
Bingo escolar organizado por la Amicale Laïque des Bataillots Cladets.
L’événement Loto des écoles Yzeure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région