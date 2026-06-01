LOTO DES ELEVES DE MARGON Margon
LOTO DES ELEVES DE MARGON Margon samedi 6 juin 2026.
Margon
LOTO DES ELEVES DE MARGON
3 Avenue d’Alignan Margon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Un après-midi Loto à la salle des fêtes Frank Vialat
.
3 Avenue d’Alignan Margon 34320 Hérault Occitanie +33 6 25 55 63 80 ape.margon34320@gmail.com
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English :
Loto afternoon at the Frank Vialat village hall
L’événement LOTO DES ELEVES DE MARGON Margon a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT AVANT-MONTS
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