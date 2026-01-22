Loto des enfants Abreschviller
Loto des enfants Abreschviller dimanche 1 février 2026.
Loto des enfants
Salles des fêtes Abreschviller Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Loto des enfants de 5 à 12 ans organisé par l’AAPE. Ouverture des portes 30 minutes avant le début des jeux. Inscription possible par téléphone jusqu’au 24 janvier. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.Enfants
Salles des fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 34 55 73 56
English :
Loto for children aged 5 to 12 organized by AAPE. Doors open 30 minutes before games start. Registration by telephone until January 24. Children remain the responsibility of their parents.
