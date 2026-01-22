Loto des enfants

Salles des fêtes Abreschviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Loto des enfants de 5 à 12 ans organisé par l’AAPE. Ouverture des portes 30 minutes avant le début des jeux. Inscription possible par téléphone jusqu’au 24 janvier. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.Enfants

.

Salles des fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 34 55 73 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto for children aged 5 to 12 organized by AAPE. Doors open 30 minutes before games start. Registration by telephone until January 24. Children remain the responsibility of their parents.

L’événement Loto des enfants Abreschviller a été mis à jour le 2026-01-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG