AGENDA · Artzenheim
Loto des enfants Artzenheim
samedi 26 septembre 2026 · Artzenheim
Informations pratiques
Artzenheim
Loto des enfants
8 rue des violettes Artzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Nombreux lots à gagner. Pâtisserie et buvette pour vous restaurer. .
8 rue des violettes Artzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 55 32 58
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English :
L’événement Loto des enfants Artzenheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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