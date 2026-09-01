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AGENDA · Artzenheim

Loto des enfants Artzenheim

samedi 26 septembre 2026 · Artzenheim

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
8 rue des violettes
Ville
68320 Artzenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Artzenheim

Loto des enfants

8 rue des violettes Artzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Nombreux lots à gagner. Pâtisserie et buvette pour vous restaurer.   .

8 rue des violettes Artzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 55 32 58 

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English :

L’événement Loto des enfants Artzenheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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