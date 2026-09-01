Informations pratiques

Artzenheim

Loto des enfants

8 rue des violettes Artzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Nombreux lots à gagner. Pâtisserie et buvette pour vous restaurer. .

8 rue des violettes Artzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 55 32 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto des enfants Artzenheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach