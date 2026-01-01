Loto des enfants Baignes-Sainte-Radegonde
Loto des enfants Baignes-Sainte-Radegonde samedi 10 janvier 2026.
Loto des enfants
Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Venez partager un après-midi joyeux et convivial au Loto des Enfants de l’Alliance Foot 3B de beaux lots, une super ambiance et un moment à vivre en famille !
Salle polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 20 51 98
English : Loto des enfants
Come and enjoy a fun and friendly afternoon at the Alliance Foot 3B Children’s Lottery: great prizes, a fantastic atmosphere and a wonderful experience for the whole family!
