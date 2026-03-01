Loto des enfants

rue de la Filature Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 13:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Loto pour les enfants

Les enfants de 6 à 14 ans sont invités à tenter leur chance lors d’un loto.

Plus de 2 500 € de super lots à gagner de quoi repartir avec le sourire et peut-être un cadeau incroyable !

Une buvette gourmande avec crêpes et pâtisseries sera proposée sur place pour régaler petits et grands.

Présence d’un adulte accompagnateur obligatoire.

Réservation au 06 70 58 09 94 .

rue de la Filature Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Children’s bingo

L’événement Loto des enfants Breitenbach-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster