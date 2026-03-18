Loto des enfants

Chauvoncourt Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Qui repartira avec les super lots cette année ?

Une carte cadeau de 250 € chez Carrefour

Une trottinette électrique

Une carte cadeau de 100 € chez Décathlon

Et plein d’autres surprises à gagner !

Alors… qui seront les heureux gagnants ?Tout public

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Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est +33 6 15 81 58 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Who will walk away with this year’s super prizes?

A 250? gift card to Carrefour

An electric scooter

A 100? gift card from Décathlon

And lots of other surprises to be won!

So? who will be the lucky winners?

L’événement Loto des enfants Chauvoncourt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COEUR DE LORRAINE