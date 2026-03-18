Loto des enfants Chauvoncourt
Loto des enfants Chauvoncourt dimanche 12 avril 2026.
Loto des enfants
Chauvoncourt Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Qui repartira avec les super lots cette année ?
Une carte cadeau de 250 € chez Carrefour
Une trottinette électrique
Une carte cadeau de 100 € chez Décathlon
Et plein d’autres surprises à gagner !
Alors… qui seront les heureux gagnants ?Tout public
.
Chauvoncourt 55300 Meuse Grand Est +33 6 15 81 58 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who will walk away with this year’s super prizes?
A 250? gift card to Carrefour
An electric scooter
A 100? gift card from Décathlon
And lots of other surprises to be won!
So? who will be the lucky winners?
L’événement Loto des enfants Chauvoncourt a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COEUR DE LORRAINE