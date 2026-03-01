Loto des enfants Chaux-des-Crotenay

Loto des enfants

Salle des Fêtes Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Loto réservé aux enfants jusqu’à 14 ans. Nombreux lots à gagner dont un week-end en centre aquatique pour 4 personnes. Petite restauration sur place. .

Salle des Fêtes Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 01 83 91

