Loto des enfants Chaux-des-Crotenay

Loto des enfants Chaux-des-Crotenay samedi 7 mars 2026.

Loto des enfants

Salle des Fêtes Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date :
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 20:00:00

Date(s) :
2026-03-07

Loto réservé aux enfants jusqu’à 14 ans. Nombreux lots à gagner dont un week-end en centre aquatique pour 4 personnes. Petite restauration sur place.   .

Salle des Fêtes Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 01 83 91 

English : Loto des enfants

L’événement Loto des enfants Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-03 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

