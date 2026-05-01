Loto des enfants Lacroix-sur-Meuse
Loto des enfants Lacroix-sur-Meuse dimanche 24 mai 2026.
Lacroix-sur-Meuse
Loto des enfants
Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 13:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Quoi de mieux de commencer les prochaines grandes vacances d’été par une journée dans un parc d’attraction, se balader en trotinette sous un beau soleil ( toujours en toute sécurité bien sûr ) ou avec bien d’autres surprises
2.50€ le carton
20€ les 10 cartonsTout public
2.5 .
Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 7 77 36 27 48
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English :
What better way to start the next summer vacations than with a day at an amusement park, a ride on a scooter in the sunshine (always in complete safety, of course) or with lots of other surprises?
2.50? per box
20? for 10 boxes
L’événement Loto des enfants Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COEUR DE LORRAINE