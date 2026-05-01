Lacroix-sur-Meuse

Loto des enfants

Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 13:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Quoi de mieux de commencer les prochaines grandes vacances d’été par une journée dans un parc d’attraction, se balader en trotinette sous un beau soleil ( toujours en toute sécurité bien sûr ) ou avec bien d’autres surprises

2.50€ le carton

20€ les 10 cartonsTout public

2.5 .

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 7 77 36 27 48

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English :

What better way to start the next summer vacations than with a day at an amusement park, a ride on a scooter in the sunshine (always in complete safety, of course) or with lots of other surprises?

2.50? per box

20? for 10 boxes

L’événement Loto des enfants Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COEUR DE LORRAINE