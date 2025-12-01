Loto des enfants Landivisiau
Loto des enfants Landivisiau samedi 20 décembre 2025.
Loto des enfants
Salle Le Vallon Landivisiau Finistère
Début : 2025-12-20 13:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Pour les enfants de moins de 12 ans.
Les enfants, jusqu’à 8 ans, doivent être accompagnés, obligatoirement, d’un adulte.
A gagner 1000 € de lots dont 1 Nitendo switch, 4 places pour un match de football au SB29, des Jeux de société …
Ouverture des portes à 12h.
Tarifs 5 € le carton avec goûter, 3 € le carton supplémentaire.
Sans réservation.
Petite restauration sur place. .
Salle Le Vallon Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
