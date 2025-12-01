Loto des enfants Landivisiau

Loto des enfants

Salle Le Vallon Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-20

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Les enfants, jusqu’à 8 ans, doivent être accompagnés, obligatoirement, d’un adulte.

A gagner 1000 € de lots dont 1 Nitendo switch, 4 places pour un match de football au SB29, des Jeux de société …

Ouverture des portes à 12h.

Tarifs 5 € le carton avec goûter, 3 € le carton supplémentaire.

Sans réservation.

Petite restauration sur place. .

