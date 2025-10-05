Loto des enfants Les Thilliers-en-Vexin
Loto des enfants
22 Rue des Tilleuls Les Thilliers-en-Vexin Eure
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Ouverture des portes à 14h.
À gagner loisirs créatifs, jeux de société, puzzles, baby-foot et bien d’autres.
Buvette, restauration et tombola sur place. .
22 Rue des Tilleuls Les Thilliers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 99 31 78 80
