Loto des enfants Les Thilliers-en-Vexin

22 Rue des Tilleuls Les Thilliers-en-Vexin Eure

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05

Ouverture des portes à 14h.

À gagner loisirs créatifs, jeux de société, puzzles, baby-foot et bien d’autres.

Buvette, restauration et tombola sur place. .

22 Rue des Tilleuls Les Thilliers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 99 31 78 80

