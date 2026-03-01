Loto des enfants Les Thilliers-en-Vexin
Loto des enfants Les Thilliers-en-Vexin dimanche 29 mars 2026.
Loto des enfants
22 Rue des Tilleuls Les Thilliers-en-Vexin Eure
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
À gagner loisirs créatifs, jeux de société, tablette pour enfant.
Buvette, restauration et tombola sur place. .
22 Rue des Tilleuls Les Thilliers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 99 31 78 80
English : Loto des enfants
