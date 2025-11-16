Loto des enfants Place des Ducs de Rohan Pontivy

Loto des enfants

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Loto des enfants de 7 à 12 ans sur inscription à partir du 14 octobre.

Nombreux lots à gagner offerts par les commerçants.

Ouverture des portes à 13h. .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 88 35 86 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto des enfants Pontivy a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté