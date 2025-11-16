Loto des enfants Place des Ducs de Rohan Pontivy
Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Loto des enfants de 7 à 12 ans sur inscription à partir du 14 octobre.
Nombreux lots à gagner offerts par les commerçants.
Ouverture des portes à 13h. .
Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 88 35 86 59
