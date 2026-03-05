Loto des enfants Saint-Romain-la-Virvée

Loto des enfants

Salle des fêtes Milonis rue des Milonis Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Organisé par l’Association Indépendante des Parents d’Élèves au profit des écoles d’Asques et de St-Romain la Virvée

Goûter et Buvette (nourriture et boissons extérieures interdites) .

Salle des fêtes Milonis rue des Milonis Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine aipe.asquesstromain@gmail.com

