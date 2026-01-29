Loto des familles

Rue du Moulin Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Soirée loto conviviale ouverte aux familles, avec de nombreux lots à gagner. Des parties spéciales sont prévues pour les enfants, avec des lots adaptés. Buvette et petite restauration sur place. Préinscription jusqu’au 16 février 2026 https://bit.ly/49Tmls2

Soirée loto conviviale ouverte aux familles, avec près de 2000€ de lots à gagner Télévision, billets Europa Park, enceinte audio, bons d’achats, etc.!

3 parties spéciales sont prévues pour les enfants, avec des lots adaptés, afin que les plus jeunes puissent eux aussi participer et s’amuser.

Ouverture de la salle à 12h30.

Buvette et petite restauration sur place .

Rue du Moulin Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 89 74 alphaboersch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family-friendly bingo evening, with lots of prizes to be won. Special games for children, with adapted prizes. Refreshments and snacks on site. Pre-registration until February 16, 2026: https://bit.ly/49Tmls2

L’événement Loto des familles Bœrsch a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile