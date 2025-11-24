Loto des Festifs Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
Loto des Festifs Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois dimanche 18 janvier 2026.
Loto des Festifs
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 13:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Les Festifs organise leur loto et ils seront heureux de vous accueillir.
Bons d’achats Leclerc Bar-le-Duc à gagner ou bons d’achat chez les commerçants de l’UCIA de Ligny en Barrois au choix. Dernier lot 1000€ de bon d’achat.
Réservation conseillée.Tout public
.
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21
English :
Les Festifs are organizing their bingo and will be delighted to welcome you.
Leclerc Bar-le-Duc vouchers to be won, or your choice of vouchers from the UCIA merchants in Ligny en Barrois. Last prize: 1000? in vouchers.
Reservations recommended.
German :
Les Festifs organisiert ihr Lotto und freut sich, Sie begrüßen zu dürfen.
Es gibt Einkaufsgutscheine von Leclerc Bar-le-Duc zu gewinnen oder Einkaufsgutscheine von UCIA-Händlern aus Ligny en Barrois. Letzter Preis: ein Gutschein im Wert von 1000 Euro.
Reservierung empfohlen.
Italiano :
I Festifs organizzano il loro bingo e saranno lieti di accogliervi.
Potrete vincere un buono spesa Leclerc Bar-le-Duc o un buono spesa presso uno dei commercianti UCIA di Ligny en Barrois. L’ultimo premio è un buono spesa da 1000?
Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Les Festifs organizan su bingo y estarán encantados de recibirle.
Podrá ganar un vale de compra de Leclerc Bar-le-Duc o un vale de compra de cualquiera de los comercios de la UCIA de Ligny en Barrois. El último premio es un vale de compra de 1000?
Se recomienda reservar.
L’événement Loto des Festifs Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-11-24 par OT SUD MEUSE