Informations pratiques

Ligny-en-Barrois

Loto des Festifs

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20 2026-09-27

Les Festifs organise des lotos et ils seront heureux de vous y accueillir.

3000 € en bons d’achats Leclerc à gagner. Carton final 1000 €.

Avec ou sans réservation. Réservation possible par sms.Tout public

2.5 .

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21

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English :

Les Festifs organizes bingo games and would be happy to welcome you.

3,000 ? in Leclerc gift cards to be won. Grand prize: 1,000 ?.

With or without a reservation. Reservations can be made via text message.

L’événement Loto des Festifs Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE