Loto des Festifs Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
dimanche 20 septembre 2026 · Hall des Annonciades · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
Loto des Festifs
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-27
Les Festifs organise des lotos et ils seront heureux de vous y accueillir.
3000 € en bons d’achats Leclerc à gagner. Carton final 1000 €.
Avec ou sans réservation. Réservation possible par sms.Tout public
2.5 .
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21
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English :
Les Festifs organizes bingo games and would be happy to welcome you.
3,000 ? in Leclerc gift cards to be won. Grand prize: 1,000 ?.
With or without a reservation. Reservations can be made via text message.
L’événement Loto des Festifs Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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