UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ligny-en-Barrois

Loto des Festifs Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

dimanche 20 septembre 2026 · Hall des Annonciades · Ligny-en-Barrois

Loto des Festifs Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Hall des Annonciades
Adresse
46 bis Rue des États-Unis
Ville
55500 Ligny-en-Barrois
Département
Meuse
Tarif
2.5 Tarif de base - plein tarif

Ligny-en-Barrois

Loto des Festifs

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20 2026-09-27

Les Festifs organise des lotos et ils seront heureux de vous y accueillir.

3000 € en bons d’achats Leclerc à gagner. Carton final 1000 €.

Avec ou sans réservation. Réservation possible par sms.Tout public
2.5  .

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 23 61 00 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Festifs organizes bingo games and would be happy to welcome you.

3,000 ? in Leclerc gift cards to be won. Grand prize: 1,000 ?.

With or without a reservation. Reservations can be made via text message.

L’événement Loto des Festifs Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

À voir aussi à Ligny-en-Barrois (Meuse)