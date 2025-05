Loto des fleurs – Montboucher-sur-Jabron, 16 mai 2025 07:00, Montboucher-sur-Jabron.

Drôme

Loto des fleurs Salle des fêtes Jean François Clerc Montboucher-sur-Jabron Drôme

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16 14:30:00

2025-05-16

L’association « Les sans pareils » vous propose un super Loto des Fleurs avec de nombreux lots à gagner…!

Salle des fêtes Jean François Clerc

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The association « Les sans pareils » offers you a great Loto des Fleurs with lots of prizes to be won…!

German :

Der Verein « Les sans pareils » bietet Ihnen ein tolles Blumenlotto mit vielen tollen Preisen an…!

Italiano :

L’associazione « Les sans pareils » organizza un super Loto des Fleurs con tanti premi in palio…!

Espanol :

¡La asociación « Les sans pareils » organiza un super Loto des Fleurs con muchos premios para ganar…!

