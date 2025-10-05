Loto des Fouletots Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey
Loto des Fouletots Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey dimanche 5 octobre 2025.
Loto des Fouletots
Salle des fêtes Rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez nous rejoindre pour notre Loto animé par Brigitte.
Tous les bénéfices de cet événement servent à financer les activités et sorties scolaires des enfants du RPI de La Vieille-loye/Montbarrey/Santans.
Les cartons seront en vente à partir de 6€.
Vous trouverez sur place une petite buvette et snack.
(Réservation conseillée au 06.33.67.23.90 ou apelvlms@gmail.com)
Nous espérons vous voir nombreux pour cette première édition !
Horaires
Début du loto à 14h
Ouverture des portes à 12h30 .
Salle des fêtes Rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 97 17 87 apelvlms@gmail.com
English : Loto des Fouletots
German : Loto des Fouletots
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto des Fouletots Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2025-09-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR