Loto des Fouletots Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes Rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez nous rejoindre pour notre Loto animé par Brigitte.

Tous les bénéfices de cet événement servent à financer les activités et sorties scolaires des enfants du RPI de La Vieille-loye/Montbarrey/Santans.

Les cartons seront en vente à partir de 6€.

Vous trouverez sur place une petite buvette et snack.

(Réservation conseillée au 06.33.67.23.90 ou apelvlms@gmail.com)

Nous espérons vous voir nombreux pour cette première édition !

Horaires

Début du loto à 14h

Ouverture des portes à 12h30 .

Salle des fêtes Rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 97 17 87 apelvlms@gmail.com

