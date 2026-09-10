Loto des Fous du Volant Rue de la Résistance Guipry-Messac

samedi 10 octobre 2026 · Rue de la Résistance · Guipry-Messac

Informations pratiques

Guipry-Messac

Loto des Fous du Volant

Rue de la Résistance Espace Claude Michel Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Animé par jean-Paul, super Loto du club de badminton spécial bons d’achats restauration sur place .

Rue de la Résistance Espace Claude Michel Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 91 25 67

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English :

L’événement Loto des Fous du Volant Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – PAYS DE REDON