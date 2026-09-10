AGENDA · Guipry-Messac
Loto des Fous du Volant Rue de la Résistance Guipry-Messac
samedi 10 octobre 2026 · Rue de la Résistance · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Loto des Fous du Volant
Rue de la Résistance Espace Claude Michel Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Animé par jean-Paul, super Loto du club de badminton spécial bons d’achats restauration sur place .
Rue de la Résistance Espace Claude Michel Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 91 25 67
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English :
L’événement Loto des Fous du Volant Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – PAYS DE REDON
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