Loto des gachères Football Club Place de gaulle Gueugnon

Informations pratiques

Gueugnon

Loto des gachères Football Club

Place de gaulle Foyer municipal Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Loto des gachères football club.

Ouverture des portes à 12h30 début des partie 14h.

10e la carte, 20e les 3, 25e les 4, 30e les 6.

Mini bingo 2e la carte, 5e les 3, 10e les 7.

Lots de 20e à 600e .

Place de gaulle Foyer municipal Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 11 89 70 gueugnon-gacheres.fc@lbfc-foot.fr

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English : Loto des gachères Football Club

L’événement Loto des gachères Football Club Gueugnon a été mis à jour le 2026-07-29 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne