Loto des gachères Football Club Place de gaulle Gueugnon
dimanche 22 novembre 2026 · Place de gaulle · Gueugnon
Informations pratiques
Gueugnon
Loto des gachères Football Club
Place de gaulle Foyer municipal Gueugnon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 14:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Loto des gachères football club.
Ouverture des portes à 12h30 début des partie 14h.
10e la carte, 20e les 3, 25e les 4, 30e les 6.
Mini bingo 2e la carte, 5e les 3, 10e les 7.
Lots de 20e à 600e .
Place de gaulle Foyer municipal Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 11 89 70 gueugnon-gacheres.fc@lbfc-foot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto des gachères Football Club
L’événement Loto des gachères Football Club Gueugnon a été mis à jour le 2026-07-29 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne