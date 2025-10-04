Loto des Galopins Salle des fêtes L’Éguille
Loto des Galopins Salle des fêtes L’Éguille samedi 4 octobre 2025.
Loto des Galopins
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Organisé par les Galopins de la Seudre
Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 39 30
English :
Organized by Les Galopins de la Seudre
German :
Organisiert von den Galopins de la Seudre
Italiano :
Organizzato da Les Galopins de la Seudre
Espanol :
Organizado por Les Galopins de la Seudre
L’événement Loto des Galopins L’Éguille a été mis à jour le 2025-08-28 par Royan Atlantique