Loto des Galopins Salle des fêtes L’Éguille samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille Charente-Maritime

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Organisé par les Galopins de la Seudre

Salle des fêtes Route de Saujon L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 19 39 30

English :

Organized by Les Galopins de la Seudre

German :

Organisiert von den Galopins de la Seudre

Italiano :

Organizzato da Les Galopins de la Seudre

Espanol :

Organizado por Les Galopins de la Seudre

