Loto des gazelles

Marnay Haute-Saône

Le loto des Gazelles organisé par l’association Aurélia et Nath, dimanche 23 novembre, à la SCAF de Marnay.

Nombreux lots, restauration et buvette sur place.

Réservation au 06.87.94.93.30

Tous à vos cartons ! .

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 94 93 30

